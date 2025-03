Quotidiano.net - Arrivata sulla Iss la missione di SpaceX: riporterà sulla Terra gli astronauti intrappolati da 9 mesi

Miami, 16 marzo 2025 - Alla fine,compiuta, almeno per quanto riguarda la prima parte. La Crew-10 diè attraccata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) con l'obiettivo di dare il cambio a quattro, tra cui Suni Williams e Butch Wilmore, che dovevano restare nel laboratorio spaziale per una settimana e sono rimasti bloccati per oltre novea causa di guasti alla navicella spaziale Boeing con cui erano arrivati. Il decimo equipaggio commerciale della Nasa e della società di Elon Musk si è agganciato automaticamente alla Iss una manciata di minuti dopo la mezzanotte negli States, dopo essere partito ieri pomeriggio dal Kennedy Space Center nella Florida centrale, spinto da un razzo Falcon 9 e dopo un ritardo di due giorni dovuto, in parte, a un problema idraulico nella torre di lancio.