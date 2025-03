Metropolitanmagazine.it - Arriva la collab Italart Co. x Elite World Group: model management e beauty per una linea di fragranze

Quando ile l’expertise dellesi uniscono, accadono cose straordinarie. Apparentemente disunite, due realtà importanti avranno occasione diorare:è la novità in campo. Si tratta di unaorazione strategica, che unisce identità e influenza globale dicon l’expertise olfattiva di. Nascerà cosi unadi profumi che incarna l’essenza dello stile, della personalità e del carisma cherappresenta a livello internazionale., nasce ladi profumiAlberto Tanzi, CEO diCo., commenta positivamente la notizia. “Questa partnership rappresenta un’opportunità straordinaria per creare prodotti che incarnano la raffinatezza e il fascino del mondo della moda. Il mercato della profumeria legata ai brand lifestyle è in costante crescita, e lavorando insieme adattraverso iniziative di co-marketing, campagne social mirate e una distribuzione capillare, siamo certi di poter portare una nuova prospettiva di lusso e innovazione nel settore”.