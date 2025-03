Arriva il Bonus Tari cosa prevede il decreto del governo Meloni

Leggi su Open.online

Dopo sei anniil, che aiuta ad affrontare i pagamenti dellaffa sui rifiuti. Previsto una sconto del 25 per cento per i nuclei familiari con maggiore disagio economico. Il, riporta oggi Il Messaggero in un pezzo a firma di Francesco Bisozzi, scatta per gli Isee fino a 9.530 euro, tetto elevato a 20mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. A stabilirlo è ilappena pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ora la passa all’Arera. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dovrà scambiare i dati dei beneficiari ai Comuni e i gestori del servizio integrato dei rifiuti, per far scattare l’agevolazione in bolletta. «L’Arera, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto alsociale tra Inps, Anci e i gestori del servizio rifiuti».