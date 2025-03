Foggiatoday.it - Arrestato il "furfante" che ne combinava di tutti i colori. Il sindaco: "Ottima notizia"

San Nicandro Garganico modello di cittadinanza attiva contro chi semina panico e terrore in città: il lavoro di abitanti, istituzioni e forze dell'ordine, ha consentito l'arresto di un 34enne autore di un furto in orario notturno in un esercizio commerciale violazione della sorveglianza speciale.