Arrampicata sportiva Sartirana e Tesio campioni italiani boulder 2025

Nicolòe Giorgiavincono il Campionato Italianonella cornice del Centro diMonkey Island di Roma, all’interno del Forum Sport Center, sede dell’evento per la quarta volta dopo le edizioni del 2020, 2022 e 2024. Una conferma al maschile, quella di, già campione nel 2024. Una novità al femminile con, seconda nel 2024, che scalza dal primo gradino del podio Camilla Moroni.IL RACCONTO DELLA GARALa giornata di gare si è aperta alle 10:00 con le semifinali in contemporanea. Le sorprese sono tante sin dalla mattinata. Non superano il taglio l’olimpionico di Tokyo Michael Piccolruaz (69.7) e il titolare della Coppa Italia2024, Pietro Biagini (69.8), rispettivamente ottavo e nono in classifica. Miglior punteggio in semifinale per Niccolò Antony Salvatore che chiude il penultimo atto col totale di 99.