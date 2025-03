Anteprima24.it - Arcelormittal, parte il presidio: settimana cruciale per il futuro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi apre unaper ildello stabilimentodi San Mango sul Calore- Luogosano, in provincia di Avellino.Come noto la prorietà la scorsaha annunciato la volontà di chiudere i cancelli della fabbrica inviando subito le lettere di licenziamento per una settantina di lavoratori. Immediatamente è scattata la mobilitazione (LEGGI QUI) che proseguirà nella giornata di domani, lunedì 17 marzo, con un-sciopero organizzato in maniera congiunta da FIM, FIOM e UILM.L’appuntamento è alle ore 9:00 davanti la Prefettura di Avellino ed è attesa la presenza anche di numerosi sindaci del territorio, in particolare dell’area industriale e altre istituzioni politiche.L’obiettivo delè chiedere un intervento immediato del Governo e delle autorità locali per salvaguardare i posti di lavoro e garantire unall’impianto produttivo.