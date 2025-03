Sport.quotidiano.net - Aquile a Roma per rompere il ghiaccio. Coi Marines il primo acuto di stagione?

Oggi le TxtFerrara scenderanno in campo al CS Dabliu Eur diper affrontare iLazio in una partita di grande importanza per il prosieguo della. Fischio d’inizio alle 14,30, in un match che si preannuncia combattuto tra due squadre affamate di punti e desiderose di dimostrare il proprio valore. Nonostante i tre stop consecutivi, lehanno mostrato progressi costanti, mettendo in difficoltà avversari di alto livello come Skorpions, Giaguari e Guelfi. Le prestazioni offerte finora hanno evidenziato il potenziale della squadra, con un attacco in crescita e una difesa capace di creare turnover. La sfida contro iLazio rappresenta quindi un’opportunità per confermare il trend positivo e conquistare la prima vittoria stagionale. Gran parte di questo sviluppo si deve al lavoro meticoloso di coach John Shannon, il cui approccio ha portato maggiore disciplina e un’attenzione ai dettagli che sta facendo la differenza.