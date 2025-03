Ilgiorno.it - Appuntamento a Casa BertO. Il nuovo divano sotto i riflettori della settimana milanese

Leggi su Ilgiorno.it

Dal 7 al 12 aprile, in occasioneDesign Week, l’azienda made in Medasalotti aprirà le porte in via Morimondo 26.trasformerà un esclusivo loft in un’esperienza autentica, pensata per ridefinire il modo di vivere il design. Una veraarredata con la nuova collezione2025, dove ogni elemento è stato studiato per creare un luogo vivo, in cui il design esce dai confini dell’esposizione tradizionale per essere vissuto, toccato e sperimentato in prima persona. Protagonista dell’evento sarà David, ilfirmato Castello Lagravinese Studio, che porta con sé un linguaggio estetico inedito, frutto di una ricerca approfondita su materiali, proporzioni e innovazione tecnologica. "Accanto a David, saranno presentati nuovi pezzi inediticollezione2025, tutti caratterizzati da un’estetica sofisticata e da una progettazione che fonde artigianalità, innovazione e un’attenzione meticolosa ai dettagli – spiega Filippo– .