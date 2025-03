Ilgiorno.it - Aperte le iscrizioni ai centri estivi: "Ampliata l’offerta, 60 posti in più"

Piùe graduatorie da pubblicare con oltre un mese di anticipo. Sono le maggiori modifiche, che ha apportato l’Amministrazione dopo le numerose polemiche che erano scoppiate lo scorso anno, quando erano stati cambiati i criteri di iscrizione aicomunali. Le registrazioni saranno online tramite la piattaforma E-Civis fino al 20 marzo, mentre i periodi di frequenza andranno dal 3 al 25 luglio per la scuola dell’infanzia e dal 9 giugno al 25 luglio per i bambini delle elementari. L’altra sera, all’auditorium Matteotti di via Petrarca, con il personale degli uffici Pubblica istruzione e della cooperativa che gestisce il servizio si è tenuto l’incontro informativo con i genitori delle materne e delle primarie interessati ai. "Quest’anno, ci sarà l’ampliamento di 60e le procedure d’iscrizione che porteranno a stilare la graduatoria definitiva 30-40 giorni prima della fine dell’anno scolastico - ha annunciato l’assessore all’Educazione Alessandro Del Corno -.