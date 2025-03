.com - Antonelli, esordio da favola in Formula 1: rimonta e quarto posto per l’italiano

(Adnkronos) –Kimi. Alla prima gara in1 il pilota italiano, da quest’anno compagno di squadra di George Russell in Mercedes, è riuscito a chiudere con uno splendidoil Gp d’Australia, il primo della nuova stagione, dopo essere partito dalla 16esima posizione. Ladi, favorito anche dalle condizioni della pista e dai tanti incidenti che hanno caratterizzato la gara, che hanno permesso così al gruppo di ricompattarsi dietro safety car, fa presagire un’annata da protagonista pere per la Mercedes, finalmente tornata competitiva dopo i passaggi a vuoto degli ultimi anni. Se il terzodi George Russell non fa molta notizia, il, in, dimette in luce il talento di un pilota di appena 18 anni, ma che si è già distinto nelle classi minori e sembra avere la maturità giusta per essere competitivo in1.