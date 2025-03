Movieplayer.it - Antonella Clerici ha trovato "terrificanti" due film Premio Oscar: quali sono

Leggi su Movieplayer.it

, nota per il suo stile diretto e senza peli sulla lingua, ha sorpreso tutti con una critica durissima nei confronti di duepremiati agli2025, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha usato il suo profilo Twitter per stroncare senza mezzi termini le pellicole di Anora e The Substance**, nonostante il grande successo ottenuto a livello internazionale.e la sua bocciatura clamorosa per Anora e The Substance "Anora, vincitore di cinque, è uno deipiù brutti, insulsi e inutili che abbia mai visto! The Substance? Terrificante anche quello!" ha scrittosui social, scatenando un acceso dibattito tra i suoi follower. Le parole dellaarrivano come un fulmine a ciel sereno, considerando che Anora, diretto da Sean Baker, .