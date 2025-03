Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 16 marzo, l’intervista ai figli di Eleonora Giorgi

Domenica 162025,, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, torna con una puntata carica di emozioni e ospiti d’eccezione. Come sempre, il programma è un concentrato perfetto di storie toccanti, grande musica e dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Grande attesa pera Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro,dell’attrice, scomparsa il 3a causa di un tumore al pancreas. Ma non mancheranno anche momenti più leggeri e musicali, grazie alla presenza di Francesco Gabbani e Stash & The Kolors. Inoltre, in studio si esibiranno due grandi voci della musica italiana: Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. Infine, spazio al racconto di Paola Caruso, che condividerà la sua esperienza di vita in cui ha dovuto affrontare le difficoltà fisiche di suoo Michele.