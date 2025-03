Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 16 marzo: Mara Venier punta su Mare Fuori e un compleanno importante

Leggi su Dilei.it

Musica, spettacolo e recitazione sono gli ingredienti della nuovata diIn con la mitica, pronta a festeggiare unspeciale: quello dell’amico Bobby Solo. Un ampio spazio sarà poi dedicato a, la serie cult della Rai che tornerà presto in onda con la quinta stagione.In, lee gli ospiti del 1616, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventisettesimata diIn condotta da. Lata si aprirà con uno spazio dedicato agli ottant’anni di Bobby Solo, che il cantante compirà il prossimo 18. L’artista è un amico di vecchia data di Ziaed è spesso ospite della trasmissione all’interno dei talk dedicati alla musica e allo spettacolo.