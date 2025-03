Dilei.it - Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio del 16 marzo

Leggi su Dilei.it

Tutto pronto per una nuova puntata di CheChe Fa, il celebre talk show condotto da, in onda domenica 162025 dalle 19,30 sul Nove e disponibile in streaming su Nove.tv e discovery+. Ad affiancarlo, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto – oggetto di profonde polemiche proprio in questi giorni – e Filippa Lagerbäck, che come sempre si alternano tra intrattenimento e satira. Anche questa settimana, la trasmissione conterà su grandi, a cominciare dai protagonisti della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori.Cheche, ledel 16Tra glipiù attesi della puntata del 16troviamo Alessandro Siani ed Enrico Brignano, due dei comici più amati dal pubblico italiano. I due artisti presenteranno la nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori, lo show comico che ha conquistato milioni di spettatori attraverso una competizione nuova ed esilarante tra i migliori comici del Paese.