Lanazione.it - Anpas, trecento volontari al lavoro nell’Empolese Valdelsa: “Una delle zone più colpite”

Empoli (Firenze), 16 marzo 2025 – Quella empolese la zona che ha subito più danni. E’ stata una domenica alper i quasiche sono impegnati nell’intervento di protezione civile più imponente a livello regionale dopo i danni causati dall’ondata di maltempo abbattutasi in regione tra venerdì e sabato. Ieri il centro operativo comunale allestito al Terrafino aveva in gestione 97dalla colonna della Regione Toscana, 87 dalle colonne nazionali, 70 dalle associazioni del territorio e dall’Unione dei comuni. «Di queste forze – ha detto Samuele Noviello, responsabile Protezione civilezona empolese – 15 squadre sono quellePubbliche assistenze Toscane, 10 sono quelle dizona empolese. Ilnei comuni del circondario (Fucecchio, Cerreto Guidi, Montelupo) fortunatamente è in via di ultimazione, in questa domenica ci siamo concentrati su Empoli e sulle sue frazioni dove non mancano i problemi.