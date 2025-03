Anteprima24.it - Anniversario del rapimento Moro, Mastella: “Paventai coinvolgimento Cia e Kgb, strane visite nel mio appartamento romano”

Tempo di lettura: 2 minuti“Era il 16 marzo del 1978 quando tremarono le vene e i polsi alla democrazia italiana: Aldofu rapito. Ero a Roma, avvertii Ciriaco De Mita. Furono ore, poi settimane drammatiche. L’enorme dimensione civile, collettiva della tragedia di cui eravamo consapevoli, in noi si mescolava al dolore intimo, per Aldo, per la sua famiglia, per il martirio della sua scorta: con il maresciallo Leonardi avevo un rapporto personale”, lo scrive il sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli Clementenell’delin via Fani, 47 anni fa.“Dopo qualche mese, presentai una interrogazione parlamentare che – senza cedere a complottismi – sollecitava a conoscere se Cia e Kgb fossero stati parte di un disegno poi eseguito materialmente dalle Brigate Rosse.