Anna Tatangelo canta La cura per me di Giorgia, l’interpretazione da brividi (e le reazioni)

ha pubblicato un video che ha attirato l’attenzione. Sui suoi social ha condiviso la sua cover de Laper me, brano che può essere definito un “instant classic” di, ormai. Apprezzatissima dai suoi fan ed evidentemente anche dai colleghi.A Sanremo 2025 non ha avuto la fortuna che si sperava ma, di fatto, in termini di ascolti in streaming e passaggi in radio, l’avventura all’Ariston dinon si può che definire un successo. Il video dellaè in bianco e nero e trasuda intimità. La reazione tra i commenti è stata eccellente.Un video in bianco e nero, come detto, che vede unain veste quasi casalinga. Nessun abbellimento pro telecamera ma tanto cuore. Ha infattito Laper me di, riuscendo a trasmettere una grande emotività.