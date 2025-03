Ilgiorno.it - Animali e trattori alla Sagra di San Giuseppe

La Brianza delle tradizioni e delle usanze contadine per un’intera giornata di festa, fra, bancarelle e giochi per i bambini. Si terrà oggi dalle 8 alle 19 a Desio la classicissimadi San, giunta quest’annosua 21esima edizione. A ospitare l’evento sarà l’area di via Resegone, che si animerà tra sapori e divertimento, coinvolgendo l’intero rione di San. Ci sarà un’esposizione di mezzi agricoli e di, con cui conoscere meglio la storia contadina del territorio; ci saranno le bancarelle degli hobbisti, con i loro prodotti artigianali e creativi; ci saranno giostre e giochi gonfiabili per i più piccoli, ma anche l’educazione equestre per i bimbi, una mostra con quadri, fotografie e cartoline, le bancarelle dei sapori, con prodotti tradizionali, e le gustose specialità dello street food.