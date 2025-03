Dilei.it - Angelo Madonia all’Isola dei Famosi? Sonia Bruganelli dice la sua sui social

Leggi su Dilei.it

è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e non solo per le sue prodezze sulla pista da ballo. Il ballerino, infatti, è stato estromesso dal suo ruolo d’insegnate di danza a trasmissione in corso e sostituito prima da Samuel Peron e, in seguito, da Pasquale La Rocca.La decisione della produzione del dancing show ha fatto molto discutere i tanti appassionati del programma televisivo mapotrebbe essere presto nuovamente protagonista del piccolo schermo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il ballerino sarebbe stato scelto come concorrente della prossima Isola dei, in partenza a breve.Sulla questione è intervenuta anchecon delle stories pubblicate sul suo canale Instagram ufficiale.dei?Il Grande Fratello 2024/2025 sta per concludersi, visto che la puntata finale dell’edizione dovrebbe andare in onda il prossimo 31 marzo 2025, anche se di recente si è ipotizzato un possibile slittamento della conclusione della produzione e il suo prolungamento con un ulteriore episodio speciale.