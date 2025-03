Metropolitanmagazine.it - Andrea e Alessandro, chi sono i figli di Sandro Giacobbe e l’ex moglie: “Il primo ha avuto un tumore”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oggiè felicemente sposato con Marina Peroni, ma il cantante ha anche una separazione alle spalle e dalla precedente relazionenati due, che condividono molte passioni del padre., ildeidi, è un grandissimo appassionato di calcio esattamente come il cantautore, che negli anni è stato non solo giocatore ma anche allenatore della Nazionale Italiana Cantanti; anche ilo, ereditando da lui questa passione, è diventato un calciatore. Il ragazzo ha giocato anche nella squadra del Rupinaro Sport di Chiavari, di cui il padre è stato allenatore dal 2014 al 2016., inoltre, condivide con lui anche la passione per la musica, componendo e cantando l’inno della squadra Un grande sogno e scrivendo il singolo Lettera al gigante, pubblicato dal cantautore lo scorso anno.