Biccy.it - Andrea Cerioli mostra i risultati della lipo e si prepara al botox

Leggi su Biccy.it

ha condiviso con i suoi follower di Instagram isuzione all’addome e ai fianchi a distanza di quattro mesi dall’intervento. “Venivo da due anni di grossi problemi metabolici, grossa perdita e ripresa di peso” – ha scritto – “Accumulo localizzato di adipe. Mai stato così. Sentivo il bisogno di riprendere in mano tutto. Una rimozionecistifellea per problemi biliari. Diciamo che ero arrivato al culmine. Colesterolo e trigliceridi sballati”.si è fatto lasuzione: le foto del prima e del dopo https://t.co/goliCPsf93— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 29, 2024Dopo aver messo le foto del prima e del dopo,ha aggiunto:“Pre e postsuzione e regime alimentare sano fondamentale. Vorrei riuscire a fare più attività fisica, con Ally piccola per ora il tempo libero é difficile ritagliarselo.