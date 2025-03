Andamento dei tassi, il costo del denaro sulle montagne russe

Leggi su Ildenaro.it

Carta canta, villan dorme. Da più parti vicine alle leve della finanza nazionale e internazionale sembrano arrivare segnali confortanti, sempre più consistenti, sul contenimento deldelL’ABI, Associazione Bancaria Italiana, proprio in chiusura di settimana, ha reso noto il bollettino mensile di febbraio riportante i dati base forniti dagli associati. Essi sono corredati dalle varie elaborazioni che guidano all’interpretazione degli stessi. Quanto messo nero su bianco per ciò che riguarda l’deia medio lungo termine nel Paese, esso conclude che gli stessi stanno andando verso uno sconfinamento- non potrebbe essere definito diversamente, stante la specificità dell’argomento. In effetti gli autori di quel rapporto periodico concludono che i tagli deldeliniziati lo scorso autunno sia in Europa che negli USA, da soli sul campo non hanno fatto sì che le imprese e le famiglie ne traessero consistenti vantaggi di qualche tipo.