Anteprima24.it - Ancora furti nel Sannio, colpo a Fragneto Monforte: ingente il bottino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in una abitazione di. Ignoti si sino introdotti attorno alle 23:00 nell’appartamento di un edificio che ospita anche un agriturismo del paese, entrambi della stessa proprietà.Dopo aver rovistato nella casa, i malviventi si sono appropriati di buoni postali, di monili in oro e contanti per un valoreda quantificare. Sul posto per le indagini sono giunti i Carabinieri.L'articolonelilproviene da Anteprima24.it.