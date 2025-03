Lanazione.it - Anche Sesto ha i suoi angeli: “Spalo qui dove sono cresciuto”. E dal fango spunta la Bandabardò

Firenze, 16 marzo 2025 – “Avete fame? Più tardi possiamo passare a portarvi da mangiare”. Il giorno dopo il disastro c’è chi spala ilprovocato dall’esondazione del Rimaggio nel centro e chi offre il proprio aiuto, come può, magari per rifocillare chi sta lavorando. Un abbraccio collettivo quello che la comunità dista dando, concretamente, a chi ha visto la propria abitazione o negozio sott’acqua e l’immagine più plastica di questa vicinanza è il ‘serpentone’ di volontari impegnato a togliere ildalla Sala prove “Parsifal“ di via della Tonietta, letteralmente devastato. Fra gli uomini e donne ‘armati’ di pale e secchialcuni volti noti: “La prima cosa che ci viene da dire ora – dice Alessandro Nutini ‘Nuto’ della– è di non lasciare solo il Parsifal perché, quando avremo finito di spalare, qui ci sarà da ricostruire.