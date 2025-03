Romadailynews.it - Anche il Premio Raffaella Carrà al “Pop Corn Festival del Corto”

Al via il bando permetraggi dell’ottava edizione del“Popdel”Scadenza: 2 giugno 2025, riconoscimenti in denaro, tra cui ildi 4mila euro all’idea più originaleVIII edizione – Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) – 25, 26, 27 luglio 2025 Scadono il 2 giugno 2025 le iscrizioni per partecipare all’ottava edizione del Popdel, evento dimetraggi, che si terrà in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 25, 26 e 27 luglio 2025. Il Popdel, diretto da Francesca Castriconi, e organizzato dall’Associazione Argentario Art Day APS, è realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. Il bando prevede tre categorie: Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti d’Animazione.