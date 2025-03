Fanpage.it - Ancelotti: “Se non riposiamo almeno 72 ore non giocheremo”. Ma il Real rischia l’esclusione dalla Liga

Carlonel post-partita di VillarMadrid ha ribadito la presa di posizione del club: "Se capiterà di nuovo giocare senza riposare 72 ore, non ci presenteremo in campo". Ma così rischierebbe una sconfitta a tavolino e - in caso di recidiva - l'esclusione al campionato. Due precedenti danno contro ai Blancos.