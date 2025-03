Ilgiorno.it - Ambrosoli chiuso. Didattica a distanza

L’istituto Ipsiadi Codogno, attualmente sottoposto a lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per 3,9 milioni di euro (finanziati tramite Pnrr) resteràda mercoledì per una decina di giorni. Ciò in quanto, è in programma nei prossimi giorni una fase di cantiere particolarmente impegnativa, che prevede la realizzazione di pali di sottofondazione con scavi a profondità tra 15 e 18 metri lungo tutto il perimetro dell’edificio. La chiusura è stata decisa per ragioni di sicurezza, nonché per evitare interferenze dovute a rumori, vibrazioni, d’intesa con la dirigenza scolastica. In questo lasso di tempo l’attività scolastica si svolgerà in modalità ae sarà integrata da attività fuori sede. Ultimata questa fase di cantiere, verrà organizzata una riunione con la direzione lavori e la dirigenza scolastica per definire il cronoprogramma delle fasi successive.