Ilgiorno.it - Altra rissa fra giovani nella zona di via Tonale. Ferito un ragazzo di ventitré anni

Non è necessario che cali il buio:dell’area Carini, a Sondrio, le risse sono all’ordine del giorno, anche di fronte alle persone che entrano oppure escono con i sacchetti della spesa dal vicino supermercato. Ieri ennesimo episodio, poco dopo le 17, in via. Spintoni e botte tra ragazzi, con uno di loro, 23, per cui è stato necessario l’intervento di un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale in codice giallo, media gravità.