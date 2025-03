Ilgiorno.it - Alptransit . Alleanza con il Ticino

Lombardia e Cantonsi sono alleate per chiedere ai rispettivi Governi di completare al più presto l’. "Sono necessarie linee di accesso alle gallerie di base del Gottardo e del Ceneri a partire da Milano al fine di garantire la piena funzionalità della rete TEN-T e del Corridoio del Mare del Nord - Reno - Mediterraneo sull’asse Rotterdam - Genova - si legge nel documento inviato a Roma, Basile a Bruxelles - anche per scongiurare "perdite di produttività economica per le regioni e gli Stati lungo tutto il corridoio". Come evidenziato dal Presidente del Gran Consiglio della Repubblica e CantoneMichele Guerra, sull’asse del Gottardo transitano il 90% delle merci che dall’Italia vanno in Svizzera, per un valore complessivo pari a oltre un miliardo di franchi svizzeri.