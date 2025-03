Alluvione e frane bilancio ancora pesante | frazioni isolate in Mugello e Valdisieve

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Ultimo aggiornamento dalla prefettura di Firenze sui danni da maltempo e sulle situazioniaperte in Provincia.Sono tanti i comuni in cui permangono criticità per la popolazione.A Borgo San Lorenzo permangono 12 persone evacuate e alloggiate in albergo, a cui si aggiungono 12 persone la cui evacuazione in localita? Striano e? stata completata questo pomeriggio; permane la chiusura della linea ferroviaria.A Barberino delrisultano 30 persone, di cui 3 al Monastero del silenzio e 27 a Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessita?.A Campi Bisenzio i livelli dell’acqua del Fosso Macinante si sono abbassati, la situazione non presenta piu? pericolo; e? stato svolto un sopralluogo dai tecnici del Consorzio di Bonifica e del Comune: nonostante il miglioramento della situazione, il consorzio ha attivato interventi di messa in sicurezza in somma urgenza.