Ilgiorno.it - Allerta sala scommesse: "È vicina all’oratorio": i cittadini sul chi va là

Leggi su Ilgiorno.it

C’è preoccupazione tra i residenti di via Roma a Magenta per la possibile apertura di una. Qualcuno pensa ad una raccolta firme, ma in questo momento siamo ancora in fase di accertamento e sarebbe prematuro. La polemica dei residenti verte sul fatto che laverrebbe collocata in pieno centro storico. "Ci troviamo – afferma un uomo – ad un centinaio di metri dalla basilica di San Martino. È possibile piazzare unain un punto così delicato?". Inoltre in via Mazenta c’è l’istituto superiore Einaudi e il flusso di ragazzi che transitano da via Roma, negli orari di ingresso e uscita, è notevole. A circa trecento metri c’è poi l’oratorio di San Martino, proprio vicino alla basilica. Quindi è naturale che, secondo molti, risulterebbe inopportuno mettere una, dedicata essenzialmente alle giocate su eventi sportivi in tutto il mondo, in una zona come via Roma, senza considerare il fatto che non si conoscono nemmeno gli orari e quando e se aprirà la struttura.