Alle 18 al Franchi Juve a Firenze l’obbligo di ritrovarsi subito Thiago Motta non si sente a rischio esonero

La disfatta contro l’Atalanta non aveva innescato un mea culpa eplicito in, ed era parsa una anomalia non da poco. Oggi la Signora cerca di rimettere insieme i pezzi a: compito non facile al(ore 18), vista l’imprevedibilità di fondo dei bianconeri, e la loro fragilità di fondo. Vero è che dopo le scoppole in Champions col Psv e in Coppa Italia con l’Empoli erano arrivate le vittorie contro Cagliari e Verona, ma la Viola non è certo avversario facile: in Conference è fresca di pass per i quarti, in A ha vinto solo una delle ultime cinque, ma rimane aggrappata alla speranza di agguantare un posto per l’Europa.è dolente e spaventata per l’ondata di maltempo che drammaticamente ha tenuto sotto scacco la città negli ultimi giorni. Diversi ultras della Viola si sono prodigati per aiutare le persone in difficoltà.