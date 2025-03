Spazionapoli.it - Allarme Napoli, un dato su Conte è assurdo: non succedeva dal 2010

Leggi su Spazionapoli.it

A margine del fischio finale della sfida tra il Venezia e il, spunta ilsu Antonioche fa preoccupare tutti i tifosi: nonaddirittura dal.Aria di rimpianti in casaper un pareggio sullo 0-0 contro il Venezia che lascia davvero l’amaro in bocca. Gli azzurri, difatti, hanno sciupato la possibilità di guardarsi il big match di questa sera tra Atalanta e Inter con la certezza di guadagnare punti su almeno una delle due pretendenti alla vittoria del campionato di Serie A. Un altro stop per la squadra partenopea, dopo che la medesima era tornata alla vittoria nell’ultimo match casalingo contro la Fiorentina.Tuttavia, per i partenopei non è tutto perduto, anche se resta la delusione per un po’ di sfortuna di troppo e anche un atteggiamento non sempre impeccabile nella seconda frazione di gioco, allo stadio Penzo.