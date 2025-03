Romadailynews.it - Alla ricerca della cellula giusta per formare un cuore perfetto

Cellule “speed date”perunNei cuori in via di sviluppo, le cellule si spostano, urtandosi tra loro per trovare il loro posto. La posta in gioco è alta: l’accoppiamento con lasbagliata potrebbe fare la differenza tra unche batte e undifettoso. Ma come si svolge questo delicatissimo processo?tori dell’Università di Warwick hanno cercato di dare una risposta con uno studio appena pubblicato sulla rivista Cell Press Biophysical Journal nel quale dimostrano che le cellule cardiache, prima di mettersi insieme peril, svolgono un veloce lavoro di “matchmaking” (abbinamento giusto tra le cellule). Quindi,domanda “come fanno le cellule a mettersi insieme nel modo giusto e rispettare,per, attraverso il percorso dello sviluppo embrionale, le indicazioni necessarie per arrivare“costruzione” di un organo?Timothy Saunders, autore principale dello studio, e i suoi colleghi hanno realizzato modelli matematici per osservare, neldei moscerinifrutta, i movimenti intricati delle cellule cardiache per capire come si abbinano e prevedere, come mutazioni genetiche possano interrompere il processo di sviluppo del