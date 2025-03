Laspunta.it - Alla Marcia Giubilare per la Terra, Sindaci, Vescovi e Comitati contro l’inceneritore di Santa Palomba

Leggi su Laspunta.it

Un invitoresponsabilità e al cambiamento degli stili di vita, per il bene dell’ambiente e la salvaguardia del creato e per contrastare la cultura dello scarto, così presente nella società contemporanea, è arrivato dal vescovo Vincenzo Viva sabato 15 marzo nel giorno della “per la” che ha visto riuniti istituzioni, associazioni e tanti cittadini, nel cammino dafinoCattedrale di Albano.Proprio in San Pancrazio, il vescovo Viva ha accolto, insieme al vescovo della diocesi di Acerra, Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale campana, i manifestanti che hanno aderito all’iniziativa proposta d“Comunità Laudato Si’ ” insieme con diverse realtà della comunità ecclesiale, con ie i rappresentanti istituzionali dei Comuni del territorio, i rappresentanti delle chiese cristiane, della Diocesi ortodossa Romena d’Italia, del Patriarcato ecumenico Sacra arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed esarcato per l’Europa meridionale, delle confessioni religiose del territorio, e insieme ad oltre 60 tra associazioni e