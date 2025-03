Lapresse.it - Aldo Moro, 47 anni fa il rapimento in via Fani

Il 16 marzo 1978 l’auto su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristianafu fermata in via, a Roma, da un nucleo armato delle Brigate Rosse. Sono passati 47dal terribile agguato in cui venne rapito il politico pugliese e cinque uomini della sua scorta furono uccisi. Quel giorno, Giulio Andreotti avrebbe dovuto ottenere la fiducia per un nuovo governo in cui, per la prima volta, sarebbero stati presenti anche i deputati del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. Ildirappresenta uno dei punti più tragici deglidi piombo in Italia. Dopo 55 giorni, il 9 maggio, le Brigate Rosse fecero ritrovare il suo corpo privo di vita all’interno del bagagliaio di un auto parcheggiata in via Caetani, sempre nella Capitale. L’agguato e ilPoco prima delle 9 del mattino,uscì dalla sua abitazione in viale del Forte Trionfale e salì su una Fiat blu con due componenti della scorta, mentre gli altri tre erano dietro su un’Alfetta bianca.