Oasport.it - Alcaraz spiega la sconfitta: “Fa male, uno dei peggiori set in carriera. Tutto il giorno nervoso”

Leggi su Oasport.it

Carlosè stato sconfitto da Jack Draper nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e non avrà così la possibilità di conquistare il terzo titolo consecutivo nel prestigioso torneo sul cemento statunitense. Lo spagnolo si è dovuto inchinare in tre set contro un avversario caparbio, che ha operato di forza due break nel primo parziale e che ha saputo reagire nella terza frazione dopo aver incamerato un pesante 6-0 nel secondo set: ha strappato il servizio all’iberico nel terzo game, si è ripetuto nel settimo gioco e si è poi involato verso il successo con il punteggio di 6-1, 0-6, 6-4.Brutta battuta d’arresto per il numero 3 del mondo, che in precedenza aveva travolto con grande disinvoltura il francese Quentin Halys, il canadese Denis Shapovalov, il bulgaro Grigor Dimitrov e l’argentino Francisco Cerundolo senza concedere nemmeno un set agli avversari.