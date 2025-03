Oasport.it - Alcaraz ha perso punti da Sinner, ma può scavalcarlo al n.1. A una sola condizione

Lo spagnolo Carlos, testa di serie numero 2 e campione uscente nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, non ha difeso il titolo ed è uscito in semifinale: l’iberico hal’occasione per lasciare invariate le distanze con Janniknel ranking ATP, a causa della squalifica dell’azzurro per il caso Clostebol.L’iberico, infatti, si è allontanato da: lo scorso anno il tennista italiano aveva già rinunciato aiconquistati ad Indian Wells, dove fu riscontrata la sua positività, per questo non scarterànell’aggiornamento di domani, mentre lo spagnolo perderà i 1000 ottenuti con la vittoria del 2024.Carlos, che ne ha recuperati soltanto 400 in California, ne perde dunque 600 dall’azzurro: nella classifica mondiale live Jannikresta primo a quota 11330, davanti ad Alexander Zverev, il più immediato inseguitore, con 7945, a -3385, mentre in terza posizione resterà lo spagnolo a quota 6910, a -4420.