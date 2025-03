Sbircialanotizia.it - Aids, al Croi 2025 primi dati su PrEP da somministrare 1 volta l’anno

Gilead Sciences ha condiviso i risultati preliminari di uno studio di fase 1 riguardante due nuove formulazioni di lenacapavir, un inibitore del capside dell’Hiv-1 con somministrazione annuale. Queste formulazioni sono in fase di sperimentazione per l’uso come profilassi pre-esposizione () dell’Hiv. Isono stati svelati durante una sessione di abstract orali alla Conference on . L'articolo, alsudaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.