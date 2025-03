Sport.quotidiano.net - Ai campioni in carica resta la finale per terzo e quarto posto. Savona doma i Leoni. Brescia cede la Coppa

Una sberla violenta, in pieno volto. La semidiItalia si trasforma per ANin una pesante battuta d’arresto, il primo vero crollo della stagione.impone il proprio gioco fin dall’inizio, mostrando un’aggressività e un’organizzazione superiori. Il verdetto della Scandone di Napoli non lascia dubbi: la squadra di Angelini è più determinata, più presente mentalmente e fisicamente. Fattori che fanno la differenza in una gara secca. Se nei quarti contro Posillipo la squadra di Bovo aveva mostrato solidità e carattere, controtutto questo viene meno. La maggiore esperienza dei liguri, che schierano giocatori del calibro di Damonte, Figlioli, Rizzo, Bruni e Vavic, si fa sentire sin da subito. Nei primi due quartiè irriconoscibile. Il 6-2 all’intervallo lungo è già una sentenza.