Ai Campi Flegrei terremoti da sempre? Falso così come l’abusivismo delle case Lo Stato ha davanti due strade

Il bradisisma e iai, si sente dire e si legge sui media, ‘ci sonostati, da millenni’. Al contrario, il bradisisma intesosollevamento del suolo (anche l’abbassamento è chiamato bradisisma, ma nella percezione popolare non lo è) c’èsoltanto in due limitate epoche storiche: dal 1430 al 1538 e dal 1950 ad oggi, a fasi intermittenti. La sismicità aiè poi rarissima: sappiamo che avviene solo in periodi di sollevamento del suolo o in associazione con eruzioni; c’è stata, a fasi intermittenti, dal 1440 al 1580, poi nel 1970-1972, 1983-1984 e dal 2006 ad oggi. Quindi, in quasi 3000 anni di Storia, sollevamento del suolo e sismicità sono stati eventi estremamente rari.Ma, tralasciando il periodo 1440-1580, soltanto nel 1983-1984 ci fu una sismicità paragonabile, sebbene comunque inferiore, a quella degli ultimi anni.