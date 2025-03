Zonawrestling.net - AEW: Ufficiale il Four Way match per il titolo International

Ricochet e Mark Davis completano il quadro dei contendentiDurante l’ultimo episodio di AEW Collision, sono stati determinati gli ultimi due partecipanti delche decreterà il prossimo sfidante di Kenny Omega per il.Ricochet ha superato Katsuyori Shibata neldi apertura dello show, vincendo in maniera controversa: dopo che Shibata ha mancato un penalty kick, Ricochet è riuscito a schienarlo aiutandosi con le corde. Nel secondodi qualificazione, Mark Davis ha avuto la meglio su Mark Briscoe grazie all’interferenza delle Murder Machines: Lance Archer ha distratto l’arbitro permettendo a Brian Cage di spingere Briscoe giù dalla terza corda, consentendo a Davis di chiudere l’incontro con una piledriver.The Don Callis Family pulls the strings once again, helping Mark Davis claim the last spot in the AEW DynastyChampionship Eliminator Tournament 4-Way!Watch #AEWCollision LIVE on TNT + Max@DUNKZILLADavis pic.