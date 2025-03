Zonawrestling.net - AEW: Ryan Nemeth vs AEW, Tony Khan cerca di spostare la causa in arbitrato

AEW ehanno risposto allaintentata dall’ex dipendentee intendono forzare il procedimento verso l’. Venerdì,ha presentato una petizione presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida per obbligare l’.A febbraio,ha avviato un’azione legale contro AEW,e CM Punk, presentando unapresso la Corte Superiore di Los Angeles. Laaccusa Punk di avergli rivolto minacce fisiche,di averne facilitato il comportamento e AEW di averlo di fatto inserito nella lista nera del wrestling.tra cause legali e rinascita in TNALe accuse diincludono aggressione, violazione del contratto, violazione del principio implicito di buona fede e correttezza contrattuale e interferenza deliberata con le sue prospettive di carriera.