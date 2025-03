Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley attacca brutalmente Swerve Strickland a Collision

L’assalto con una spranga durante il promoDurante l’ultimo episodio di AEW, Jonhato a tradimento, colpendolo con una spranga mentre quest’ultimo stava tenendo un promo sul suo match titolato a Dynasty.AEW World Champion Jonblindsides!Watch #AEWLIVE on TNT + Max@confident @Jonpic.twitter.com/YxdYoBEPro— All Elite Wrestling (@AEW) March 16, 2025stava parlando del suo status di #1 contender e del fatto che a Dynasty affronterà il vincitore del match trae Cope, quando il campione mondiale è apparso alle sue spallendolo. Dopo averlo colpito al ginocchio con la spranga,ha eseguito una Curb Stomp suprima di dileguarsi tra il pubblico mentre lo staff medico accorreva sul ring per soccorrere lo sfidante.