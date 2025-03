Zonawrestling.net - AEW: Adam Cole riproverà l’assalto al titolo TNT nel doppio speciale di Collision Slam Dunk

Leggi su Zonawrestling.net

Daniel Garcia vsper ilTNTDurante l’ultimo, la AEW ha annunciato due match per la prossima settimana, quando lo show sarà diviso in due puntate speciali chiamateSaturday eSunday.Per la puntata di sabato è stato annunciato un match titolato: Daniel Garcia difenderà ilTNT controin un incontro dove tutti saranno banditi da bordo ring. Il match arriva dopo che il precedente confronto tra i due era terminato in no contest, portandoa chiedere un rematch dopo aver visto Garcia difendere con successo la cintura contro Lee Moriarty nell’ultima puntata di.Gli LFI contro i Lucha StarsPer la puntata di domenica è stato invece annunciato un tag team match che vedrà Dralistico e The Beast Mortos degli LFI affrontare il team composto da Hologram e Komander.