Ilfattoquotidiano.it - Adolescenti ubriachi urinano nel brodo di un ristorante: risarciti 4000 clienti con dieci volte l’importo del conto pagato. Cosa è accaduto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Certisono peggiori di altri. Alcuni, sarebbe meglio non mettessero piede in un: questo avranno pensato i gestori di un locale in Cina costretti a risarcire. Il motivo? Duehanno urinato nel. Non manca, e come potrebbe essere altrimenti di questi tempi, un video che mostra l’e che è diventato virale.Intanto, siamo a Shanghai, in unHaidilao, la più grande catena di hotpot del paese. Ora, l’hotpot è proprio una pentola di(“pentola calda”) che viene messa al centro del tavolo e nella quale si immergono vari alimenti: va da sé che l’urina nelha, per così dire, compromesso la serenità di tanti(il gusto no perché risulta che nessuno abbia usato il‘contaminato’).Il gesto disgustoso e raccontato tra gli altri dalla Bbc risale allo scorso 24 febbraio: i dipendenti in servizio quella sera non sono riusciti a fermare i ragazzi.