Ilrestodelcarlino.it - "Addormentarsi senza sofferenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giuliano Nati è favorevole a una legge sul fine vita. "Sarei favorevole alla legge sul fine vita anche nella nostra regione, cosi come in Toscana. Credo che se una persona è colpita da tanta, ad esempio a causa di una malattia incurabile che lo debilita nel corpo e nella mente, ha il diritto di chiedere a un medico di ‘smettere di soffrire’. A volte i malati terminali si sentono un peso anche per i parenti che li assistono. E quindi penso che anche da noi, in Emilia-Romagna ci dovrebbe essere la possibilità di poter ‘’ con tranquillità evitando così unainutile in un periodo che non è vita, ma è un non vivere, è un vivere male e con angoscia".