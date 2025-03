Thesocialpost.it - Addio WhatsApp, smetterà di funzionare su questi cellulari: ecco da quando e cosa fare

A partire dal 5 maggio 2025,apporterà modifiche significative che renderanno l’applicazione non più compatibile con alcuni modelli di smartphone molto diffusi. Questo non riguarda solo l’introduzione di nuove funzionalità, ma rappresenta una vera e propria chiusura per chi usa determinati dispositivi. La causa di questo cambiamento è l’obsolescenza dei modelli inone, che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza, e la loro incompatibilità con le tecnologie più recenti di, come la crittografia avanzata e il supporto all’assistente AI Meta AI, ancora non disponibile nell’Unione Europea. Recentemente,ha introdotto alcune funzionalità festive, come nuove emoticon e reazioni con coriandoli, aggiungendo divertimento al tradizionale catalogo di emoticon.Leggi anche: Macedonia del Nord, incendio in discoteca: almeno 50 morti e oltre 100 feritiA partire dal 5 maggio,non sarà più utilizzabile su alcuni modelli di iPhone, in particolare su dispositivi più vecchi come iPhone 5s e iPhone 6, rilasciati tra il 2013 e il 2014, che non supportano più gli aggiornamenti del sistema operativo Apple.