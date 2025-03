Thesocialpost.it - Addio Dandy Bestia: è morto lo storico chitarrista e fondatore degli Skiantos

BOLOGNA – La musica bolognese e gliperdono una delle sue figure storiche. ÈFabio Testoni, noto come, ilche ha fondato il leggendario gruppo demenziale insieme a Freak Antoni, incontrato al Dams., che avrebbe compiuto 73 anni a luglio, nutriva fin da giovane una grande passione per la chitarra. Si racconta che nel 1965, all’età di 13 anni, scappò di casa per assistere a un concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano. Il debuttorisale al 1977, e il loro primo album segnò una vera rivoluzione nel panorama musicale: con la loro musica e le loro performance uniche, glidiedero vita a un nuovo genere che rimase leggendario nel rock italiano.collaborò anche con artisti come Lucio Dalla, Ron, Orietta Berti, Francesco Guccini e Vasco Rossi, ma la sua carriera è indissolubilmente legata agli, gruppo che creò insieme a Roberto Freak Antoni, scomparso nel 2014.