"Addio Alma, comunque meravigliosa"

di Silvano ClappisIeri pomeriggio allo stadio di Fermignano si è consumata l’ultima inutile e amara trasferta dei tifosi che hanno voluto seguire fino all’ultimo atto le sorti dell’Juventus Fano. Ci doveva essere la partitaJuventus-Osimana, ma per la quarta volta consecutiva la squadra granata non si è presentata e questo significherà in settimana la definitiva cancellazione del club dal campionato di Eccellenza Marche. Per i tifosi dei club Panthers ‘77 e Ultras Fano si è dunque trattato dell’ultimo delle migliaia di viaggi compiuti in ogni parte d’Italia al seguito dei colori granata, quei colori che nel corso di oltre un secolo hanno calcato centinaia di campi, affrontato centinaia di squadre dando vita a sfide calcistiche che sono, per la prima volta nella storia, state interrotte negli ultimi quattro turni di Eccellenza.